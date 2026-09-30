Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Nemetschek SE-Aktie
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Nemetschek SE-Aktie im vergangenen Monat.
Die Nemetschek SE-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 96,40 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Nemetschek SE auf 60,55 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|115,00 EUR
|89,93
|25.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|72,00 EUR
|18,91
|24.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|115,00 EUR
|89,93
|18.09.2026
|Deutsche Bank AG
|80,00 EUR
|32,12
|07.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|100,00 EUR
|65,15
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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