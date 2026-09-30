September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Nemetschek SE-Aktie

Die Nemetschek SE-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 96,40 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Nemetschek SE auf 60,55 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 115,00 EUR 89,93 25.09.2026 Jefferies & Company Inc. 72,00 EUR 18,91 24.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 115,00 EUR 89,93 18.09.2026 Deutsche Bank AG 80,00 EUR 32,12 07.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 100,00 EUR 65,15 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch