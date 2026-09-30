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Marktbericht 30.09.2026 12:26:34

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt

TecDAX-Handel aktuell.

AIXTRON
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Um 12:09 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0.09 Prozent auf 3’999.46 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 556.145 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.252 Prozent auf 4’013.17 Punkte an der Kurstafel, nach 4’003.10 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3’995.53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’033.54 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0.741 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, notierte der TecDAX bei 4’119.39 Punkten. Der TecDAX wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 3’853.08 Punkten auf. Der TecDAX lag am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 3’648.46 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 4.81 Prozent auf 3.09 EUR), AIXTRON SE (+ 3.48 Prozent auf 37.73 EUR), HENSOLDT (+ 3.39 Prozent auf 78.04 EUR), Siltronic (+ 3.18 Prozent auf 79.45 EUR) und Nordex (+ 2.64 Prozent auf 39.60 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen IONOS (-6.16 Prozent auf 31.38 EUR), Nemetschek SE (-2.04 Prozent auf 59.90 EUR), United Internet (-1.77 Prozent auf 24.44 EUR), SAP SE (-1.55 Prozent auf 182.44 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.55 Prozent auf 27.96 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’082’825 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 212.396 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.84 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

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