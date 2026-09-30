Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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30.09.2026 12:26:34
Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittag im Plus
Das macht der MDAX am Mittwochmittag.
Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.25 Prozent stärker bei 30’960.15 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 345.205 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.396 Prozent auf 31’005.55 Punkte an der Kurstafel, nach 30’883.19 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’123.55 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’954.22 Zählern.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0.393 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der MDAX mit 33’029.91 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der MDAX noch bei 31’809.10 Punkten. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 30’267.49 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.063 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3.48 Prozent auf 37.73 EUR), HENSOLDT (+ 3.39 Prozent auf 78.04 EUR), Siltronic (+ 3.18 Prozent auf 79.45 EUR), Nordex (+ 2.64 Prozent auf 39.60 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.36 Prozent auf 82.30 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil CTS Eventim (-6.47 Prozent auf 52.80 EUR), IONOS (-6.16 Prozent auf 31.38 EUR), Nemetschek SE (-2.04 Prozent auf 59.90 EUR), United Internet (-1.77 Prozent auf 24.44 EUR) und Knorr-Bremse (-0.96 Prozent auf 103.10 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 993’170 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.713 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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