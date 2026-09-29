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MDAX im Fokus 29.09.2026 09:28:16

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch heute in der Gewinnzone ein.

Porsche Automobil
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Um 09:11 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 0.15 Prozent auf 30’942.15 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 346.557 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.201 Prozent auf 30’957.61 Punkte an der Kurstafel, nach 30’895.59 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30’972.64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30’895.97 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 33’029.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der MDAX auf 31’483.64 Punkte taxiert. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Wert von 30’117.57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0.121 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.85 Prozent auf 70.15 EUR), JENOPTIK (+ 2.97 Prozent auf 41.64 EUR), AIXTRON SE (+ 2.95 Prozent auf 35.96 EUR), Siltronic (+ 1.81 Prozent auf 73.15 EUR) und Aurubis (+ 1.81 Prozent auf 163.30 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil RENK (-1.63 Prozent auf 38.98 EUR), thyssenkrupp (-1.19 Prozent auf 15.01 EUR), Nemetschek SE (-1.06 Prozent auf 60.80 EUR), HENSOLDT (-0.98 Prozent auf 74.78 EUR) und CTS Eventim (-0.97 Prozent auf 56.00 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 162’162 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39.893 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2.79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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