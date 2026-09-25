HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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25.09.2026 12:26:15
MDAX aktuell: MDAX mit grünem Vorzeichen
Der MDAX zeigt am Mittag eine positive Tendenz.
Am Freitag klettert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.96 Prozent auf 31’078.38 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 348.816 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 30’996.43 Zählern und damit 0.695 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30’782.60 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30’912.10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31’192.87 Punkten.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0.588 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Stand von 32’267.44 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 31’972.64 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 30’034.59 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0.318 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 4.57 Prozent auf 40.30 EUR), thyssenkrupp (+ 4.26 Prozent auf 15.30 EUR), Salzgitter (+ 3.48 Prozent auf 53.50 EUR), DEUTZ (+ 2.79 Prozent auf 11.43 EUR) und TUI (+ 2.62 Prozent auf 6.59 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen flatexDEGIRO (-2.66 Prozent auf 29.32 EUR), LANXESS (-1.89 Prozent auf 12.49 EUR), FUCHS SE VZ (-1.13 Prozent auf 42.10 EUR), Nemetschek SE (-0.90 Prozent auf 60.80 EUR) und HENSOLDT (-0.89 Prozent auf 75.32 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 931’517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39.852 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.