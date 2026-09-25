Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’935.2400 0.2%  SPI 19’752 0.2%  Dow 51’562 0.4%  DAX 25’379 0.5%  Euro 0.9446 0.3%  EStoxx50 6’296 0.4%  Gold 4’282 0.1%  Bitcoin 69’434 -0.6%  Dollar 0.8288 0.1%  Öl 106.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
Alphabet-Aktie fester: Google schickt testweise KI-Chips ins All
Suche...
Plus500 Depot

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX-Performance 25.09.2026 12:26:15

MDAX aktuell: MDAX mit grünem Vorzeichen

MDAX aktuell: MDAX mit grünem Vorzeichen

Der MDAX zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Porsche Automobil
24.25 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag klettert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.96 Prozent auf 31’078.38 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 348.816 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 30’996.43 Zählern und damit 0.695 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30’782.60 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30’912.10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31’192.87 Punkten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0.588 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Stand von 32’267.44 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 31’972.64 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 30’034.59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0.318 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 4.57 Prozent auf 40.30 EUR), thyssenkrupp (+ 4.26 Prozent auf 15.30 EUR), Salzgitter (+ 3.48 Prozent auf 53.50 EUR), DEUTZ (+ 2.79 Prozent auf 11.43 EUR) und TUI (+ 2.62 Prozent auf 6.59 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen flatexDEGIRO (-2.66 Prozent auf 29.32 EUR), LANXESS (-1.89 Prozent auf 12.49 EUR), FUCHS SE VZ (-1.13 Prozent auf 42.10 EUR), Nemetschek SE (-0.90 Prozent auf 60.80 EUR) und HENSOLDT (-0.89 Prozent auf 75.32 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 931’517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39.852 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/