OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
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29.09.2026 09:28:16
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
Am zweiten Tag der Woche geht es für den TecDAX erneut nach oben.
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.41 Prozent stärker bei 3’985.41 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 559.270 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.449 Prozent auf 3’986.98 Punkte an der Kurstafel, nach 3’969.15 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’983.70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’994.37 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 4’119.39 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 29.06.2026, mit 3’848.92 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Wert von 3’618.95 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9.96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.
TecDAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.85 Prozent auf 70.15 EUR), PVA TePla (+ 3.00 Prozent auf 30.94 EUR), JENOPTIK (+ 2.97 Prozent auf 41.64 EUR), AIXTRON SE (+ 2.95 Prozent auf 35.96 EUR) und Infineon (+ 2.40 Prozent auf 57.93 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil OHB SE (-3.62 Prozent auf 180.80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.86 Prozent auf 29.52 EUR), Nemetschek SE (-1.06 Prozent auf 60.80 EUR), HENSOLDT (-0.98 Prozent auf 74.78 EUR) und SAP SE (-0.89 Prozent auf 182.38 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 226’112 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.589 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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