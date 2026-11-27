IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos von 37 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-Ökosystem Momentum des Webhosting- und Cloud-Anbieters, komme in Schwung, wobei agentische KI Potenzial eröffne, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt erscheine das Setup für die Aktie der United-Internet-Tochter attraktiv. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an./mis/rob;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 17:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Overweight
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34.72 €
|
Abst. Kursziel*:
26.73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.64%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu IONOS
|
26.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX legt mittags zu (finanzen.ch)
|
26.11.26
|TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IONOS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu IONOS
|24.11.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|IONOS Hold
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|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
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|DZ BANK
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
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