Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.68 Prozent tiefer bei 5’222.85 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.058 Prozent fester bei 5’261.70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’258.65 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’222.85 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’299.60 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0.453 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’320.47 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 5’496.59 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Wert von 4’742.54 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5.36 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 2.00 Prozent auf 50.55 GBP), BAT (+ 1.53 Prozent auf 45.21 GBP), Nestlé (+ 1.24 Prozent auf 87.35 CHF), National Grid (+ 0.88 Prozent auf 12.61 GBP) und BP (+ 0.83 Prozent auf 5.49 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rolls-Royce (-4.76 Prozent auf 12.40 GBP), Siemens Energy (-3.12 Prozent auf 114.20 EUR), Intesa Sanpaolo (-3.03 Prozent auf 5.55 EUR), UniCredit (-2.93 Prozent auf 73.82 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2.26 Prozent auf 63.96 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 9’093’812 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 490.329 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie verzeichnet mit 4.80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch