Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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Zurich Insurance Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 540 auf 594 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Dass der Versicherer seine Finanzziele im Strategiezyklus 2025 bis 2027 erreiche, stehe nicht mehr in Frage, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Aber der Gegenwind werde stärker. Mit der Übernahme von Beazley hätten die Schweizer zwar einen globalen Marktführer im Spezialgeschäft geschaffen. Doch Zurich habe Beazley auf dem Höhepunkt seiner Profitabilität übernommen, und dessen Vorsteuergewinn habe sich im ersten Halbjahr 2026 halbiert. Dem diversifizierten Ertragsprofil und der guten Kapitalausstattung stünden das ebenfalls schwächelnde Firmenkundengeschäft und die hohe Bewertung gegenüber./rob/gl/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Verkaufen
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Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Verkaufen
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Kurs*:
648.80 CHF
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Verkaufen
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Kurs aktuell:
649.19 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel
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KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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|18.11.26
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