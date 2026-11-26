Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
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26.11.2026 09:28:15
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone
Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.
Um 09:10 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1.58 Prozent auf 5’278.33 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.319 Prozent auf 5’212.82 Punkte an der Kurstafel, nach 5’196.22 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’212.82 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’279.15 Zähler.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1.52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5’354.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’494.85 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 4’798.02 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.48 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 4.81 Prozent auf 771.20 EUR), Siemens Energy (+ 4.68 Prozent auf 117.72 EUR), Rolls-Royce (+ 4.01) Prozent auf 13.01 GBP), Rio Tinto (+ 2.96 Prozent auf 56.90 GBP) und Airbus SE (+ 2.95 Prozent auf 195.54 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Unilever (-0.04 Prozent auf 50.65 GBP), Nestlé (-0.01 Prozent auf 87.14 CHF), Enel (+ 0.01 Prozent auf 9.47 EUR), National Grid (+ 0.16 Prozent auf 12.54 GBP) und BAT (+ 0.22 Prozent auf 45.66 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Barclays-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 630’274 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 462.964 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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