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28.11.2026 17:29:37
Tesla-Aktie: Milliardenprojekt in Grünheide nimmt Robotaxis ins Visier
Der Werksleiter des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide, André Thierig, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Freigabe für automatisiert und autonom fahrende Autos in Europa vorankommt.
Mit Italien habe in der vergangenen Woche das zwölfte Land in der EU das Tesla-Fahrassistenzsystem auf Level 2 freigegeben. "Wir hoffen, dass es dafür bald eine Freigabe für die gesamte EU gibt. Das könnte den Weg in eine vollautonome Zukunft des Strassenverkehrs ebnen", sagte Thierig der Zeitung. Das Potenzial besonders mit Blick auf die Sicherheit und die Kosten sei jedenfalls enorm.
Tesla hatte vor kurzem ein Milliarden-Projekt in Grünheide bei Berlin angekündigt. In einem neuen Produktionsgebäude soll es in Zukunft möglich werden, bis zu einer Million Cybercabs herzustellen. Diese sollen als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern.
Tesla wolle das vollautonome Fahren auch über die USA hinaus ausrollen, sagte Thierig im Interview. Das Tesla-Werk in Grüneide ist die einzige Autofabrik von Firmenchef Elon Musk in Europa.
Der Automatisierungsgrad bei Fahrzeugen wird in verschiedenen Stufen, beschrieben. Auch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bezieht sich darauf. Die Level reichen von 0 bis 5. Dabei gilt: je höher das Level, desto fortgeschrittener die Automatisierung. Es gibt zahlreiche Testprojekte zum automatisierten und autonomen Fahren in Deutschland.
/mow/DP/zb
GRÜNHEIDE (awp international)
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