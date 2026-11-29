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Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 3.654,58 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (3.654,49 US-Dollar).

Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,27 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 20:14 Uhr auf 43,74 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 43,86 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:14 Uhr ab. Es geht -0,26 Prozent auf 1.327,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.331,00 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -0,22 Prozent auf 901,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 903,00 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net