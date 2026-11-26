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26.11.2026 10:02:03
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren National Grid-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 26.11.2021 wurde die National Grid-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9.12 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, befänden sich nun 109.622 National Grid-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 12.52 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1’372.47 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 37.25 Prozent gleich.
National Grid wurde am Markt mit 62.79 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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