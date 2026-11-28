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28.11.2026 17:27:36
ARYZTA-Aktie im Visier: Beschäftigte wehren sich gegen Werksschliessung
Beschäftigte des Tiefkühlbackwarenherstellers ARYZTA sind in Nordhausen gegen die geplante Schliessung ihres Werkes auf die Strasse gezogen.
NGG-Gewerkschafter Olaf Klenke kritisierte die mangelnde Gesprächsbereitschaft des Unternehmens hinsichtlich möglicher Alternativen zur Werksschliessung. Die Ankündigung, den Standort schliessen zu wollen, sorge bei den Beschäftigten weiterhin für grosse Verunsicherung und Unverständnis. Arbeitsministerin Katharina Schenk (SPD) sicherte auf der Kundgebung in Nordhausen die Unterstützung des Landes zu.
Die Linke-Landtagsabgeordnete Katja Mitteldorf erklärte, wieder werde ausserhalb Thüringens eine Managemententscheidung getroffen - zum Wohle der Gewinne. Jahrelang hätten die Beschäftigten in Nordhausen für ein florierendes Geschäft gesorgt und nun sollten sie auf die Strasse gesetzt werden.
ARYZTA will profitabler werden
Der Schweizer Konzern will seine Werke in Nordhausen und im bayrischen Gerolzhofen schliessen und die Produktion in Eisleben (Sachsen-Anhalt) bündeln. Laut NGG sind davon rund 170 Beschäftigte in Nordhausen und 270 in Gerolzhofen betroffen. Das Unternehmen will demnach profitabler werden.
Das Sortiment für den deutschen Markt will der Konzern ausdünnen, kleine Stückzahlen aussortieren und auf profitablere Produkte setzen. Die Pläne sollen demnach in diesem und im nächsten Jahr weitgehend umgesetzt werden. Für das laufende Jahr prognostiziert ARYZTA weltweit etwa 300 Millionen Euro Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda). Ab 2027 sollen die Aktionäre demnach auch wieder Geld vom Unternehmen erhalten, möglich ist dies beispielsweise über eine Dividende.
In Nordhausen werden seit mehr als 20 Jahren Brötchen, Ciabatta oder Pfannkuchen gebacken. Im Jahr 2013 übernahm die Schweizer ARYZTA AG den Standort von der Grossbäckerei Klemme. In Deutschland firmiert ARYZTA inzwischen unter dem Namen ARYZTA Bakeries Deutschland GmbH. Die Produkte gehen unter anderem an Grosshändler, Einzelhändler oder die Gastronomie.
/geh/DP/zb
NORDHAUSEN (awp international)
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