Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Um 15:55 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.08 Prozent aufwärts auf 25’518.00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25’336.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’614.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 29.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26’564.00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 24’734.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23’741.00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.88 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4.60 Prozent auf 59.17 EUR), Siemens Energy (+ 3.39 Prozent auf 145.66 EUR), Vonovia SE (+ 2.52 Prozent auf 17.49 EUR), Siemens (+ 2.41 Prozent auf 285.15 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.85 Prozent auf 374.90 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Bayer (-3.13 Prozent auf 49.21 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.75 Prozent auf 39.77 EUR), Fresenius SE (-1.74 Prozent auf 45.66 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.70 Prozent auf 40.73 EUR) und Daimler Truck (-1.33 Prozent auf 42.44 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’492’743 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214.589 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.22 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch