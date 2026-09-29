Aufschläge in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.43 Prozent fester bei 25’484.08 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.112 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25’374.34 Zählern und damit 0.000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25’374.42 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25’617.31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’338.03 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26’569.99 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 24’626.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23’745.06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.85 Prozent aufwärts. 26’618.74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4.60 Prozent auf 59.17 EUR), Siemens Energy (+ 3.39 Prozent auf 145.66 EUR), Vonovia SE (+ 2.52 Prozent auf 17.49 EUR), Siemens (+ 2.41 Prozent auf 285.15 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.85 Prozent auf 374.90 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-3.13 Prozent auf 49.21 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.75 Prozent auf 39.77 EUR), Fresenius SE (-1.74 Prozent auf 45.66 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.70 Prozent auf 40.73 EUR) und Daimler Truck (-1.33 Prozent auf 42.44 EUR).

Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’492’743 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 214.589 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7.62 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch