Die liquiden Mittel beliefen sich per Ende September 2026 auf 2,2 Millionen Franken.

Einnahmen verbuchte Addex im dritten Quartal keine nennenswerten. Auf der Ausgabenseite nahmen die Kosten für Forschung und Entwicklung zwar ab, dagegen haben sich die allgemeinen Kosten wegen höherer Ausgaben für Personal auf mehr als 1 Million Franken in etwa verdoppelt, wie Addex am Donnerstag mitteilte.

Unter dem Strich blieb ein Verlust von 1,89 Millionen Franken (VJ -1,58 Mio). Die Hauptursachen für den Anstieg waren höhere allgemeine Verwaltungskosten sowie ein grösserer Nettoverlust der Neurosterix-Gruppe.

Wichtige Weichen im Q3 gestellt

Im Verlauf des dritten Quartals hat Addex sich über eine sogenannte "At-the-Market"-Vereinbarung (ATM) 2,8 Millionen US-Dollar beschafft, weswegen die Cashbestände gegenüber dem erste Halbjahr gestiegen sind. Die Barmittel des Biotechunternehmens reichen damit bis ins vierte Quartal 2027, wie Addex seinerzeit mitteilte.

Ebenfalls im dritten Quartal meldete Addex, dass der Forschungspartner Indivior die Rechte an einem Portfolio von GABAB-PAM-Wirkstoffkandidaten zurückgegeben habe. Der Grund war eine Forschungs- und Entwicklungsbereinigung nach der Fusion von Indivior mit Supernus Pharmaceuticals. Das Portfolio zielt auf Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzkonsum ab.

Mit den zurückerhaltenen Modulatoren verfüge Addex nun über die uneingeschränkte Handlungsfreiheit in diesem Entwicklungsprogramm, wird Unternehmenschef Tim Dyer in der Mitteilung zitiert. "Zusätzlich zu den Fortschritten bei unserem eigenen Hustenprogramm eröffnet uns die Rückübertragung sämtlicher Rechte eine Reihe strategischer Möglichkeiten."

Dazu gehöre sowohl ein Wirkstoffkandidat in der klinischen Entwicklungsphase zur Behandlung von Suchterkrankungen als auch die Möglichkeit, weitere Anwendungsgebiete für eines der breitesten GABAB-PAM-Portfolios der Branche zu erschliessen, so der CEO weiter.

Fortschritte bei Neurosterix

Darüber hinaus habe das Spin-off-Unternehmen Neurosterix weiterhin Fortschritte mit seinem gesamten Entwicklungsportfolio gemacht. Das führende Entwicklungsprogramm NTX-253, ein M4-PAM mit potenziellem Einsatzgebiet bei Schizophrenie, habe die klinische Phase-I-Entwicklung erfolgreich abgeschlossen.

Neurosterix habe anschliessend Anfang November im Rahmen einer Series-B-Finanzierungsrunde 105,1 Millionen US-Dollar (86,9 Mio Fr.) aufgenommen und verfüge nun über die finanziellen Mittel, um sein Entwicklungsportfolio weiter voranzutreiben, einschliesslich des Abschlusses der Phase-II-Studie mit NTX-253 zur Behandlung von Schizophrenie.

Neurosterix wurde im April 2024 aus Addex herausgelöst und mehrheitlich an die Investmentgesellschaft Perceptive Advisors verkauft. Addex behielt allerdings einen Anteil von 20 Prozent.

An der SIX fällt die Addex-Aktie zeitweise um 3,85 Prozent auf 0,03 Franken.

hr/ra

Genf (awp)