Deutsche Bank Research hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Die klinischen und kommerziellen Möglichkeiten des neuen Brustkrebsmedikaments Wilserdly hätten zentrale Bedeutung für seine jüngste Hochstufung der Aktie gehabt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Zulassungsbedingungen lägen nahe am bestmöglichen Szenario.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Roche-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:57 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0.1 Prozent auf 405.40 CHF nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 23.33 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 195’704 Roche-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 23.5 Prozent nach oben. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:10 / CET





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