ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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ams-OSRAM Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Franken belassen. Die strategische Partnerschaft mit Samsung Display im Bereich MicroLED-Displays werte er sehr positiv für das Sensoren- und Beleuchtungsunternehmen, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. AMS-Osram bewahre sich zudem genügend Produktionskapazitäten, um künftige Chancen im Bereich Smartbrillen und KI-Photonik gemeinsam mit Großkunden aus dem Technologiesektor wie Meta, Microsoft und Nvidia zu nutzen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.50 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
84.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.86 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
84.02%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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|11.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|13.73
|13.56%
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