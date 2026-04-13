Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’075 -0.8%  SPI 18’338 -0.8%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’504 -1.3%  Euro 0.9240 0.1%  EStoxx50 5’852 -1.2%  Gold 4’709 -0.8%  Bitcoin 56’160 0.2%  Dollar 0.7907 0.0%  Öl 102.5 8.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Roche149905998Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Johnson Johnson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS legen zu: Rheinmetall mit neuem Raketen-JV
Ausblick Givaudan: Schwaches Q1 erwartet - Iran-Krieg verstärkt Gegenwind
Ausblick: BMW gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Entdecken Sie eine Welt der Investitionsmöglichkeiten
Suche...
Plus500 Depot

MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

293.60
CHF
-2.30
CHF
-0.78 %
14:05:11
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.04.2026 13:13:47

MTU Aero Engines Equal Weight

MTU Aero Engines
295.82 CHF -2.50%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 430 auf 415 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen am Sonntag an aktuelle Währungsprognosen und Erwartungen an den Luftverkehr an. MTU und Safran seien mit ihren Ergebnissen enorm abhängig von den Flugstunden der Maschinen./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Equal Weight
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
415.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
319.40 € 		Abst. Kursziel*:
29.93%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
320.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.49%
Analyst Name::
Milene Kerner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu MTU Aero Engines AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:13 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
10:05 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
07.04.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen