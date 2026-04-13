MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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13.04.2026 13:13:47
MTU Aero Engines Equal Weight
MTU Aero Engines
295.82 CHF -2.50%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 430 auf 415 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen am Sonntag an aktuelle Währungsprognosen und Erwartungen an den Luftverkehr an. MTU und Safran seien mit ihren Ergebnissen enorm abhängig von den Flugstunden der Maschinen./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Equal Weight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
415.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
319.40 €
|
Abst. Kursziel*:
29.93%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
320.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.49%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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