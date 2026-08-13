Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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13.08.2026 11:13:44
Brenntag SE-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Deutsche Bank AG-Analyst Tristan Lamotte hat sich das Brenntag SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe wegen "Übergewinnen" besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um gut ein Viertel über der Konsensschätzung.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Brenntag SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Brenntag SE-Aktie notierte um 10:56 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1.6 Prozent auf 60.16 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 5.25 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34’456 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 25.4 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 11.11.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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