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Papier unter der Lupe 07.08.2026 09:24:04

Analyse: Underweight-Abstufung für MTU Aero Engines-Aktie von Barclays Capital

Analyse: Underweight-Abstufung für MTU Aero Engines-Aktie von Barclays Capital

Barclays Capital hat die MTU Aero Engines-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

MTU Aero Engines
346.78 CHF -0.81%
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU zwar von 415 auf 420 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es sei Zeit für Umschichtungen, schrieb Milene Kerner am Donnerstag zu Europas Triebwerkherstellern. Safran und Melrose wurden mit "Overweight" bestätigt. Safran bleibe Klassenbester, während Melrose das höchste Free-Cashflow-Wachstum versprächen. MTU bleibe qualitativ durchaus gut, das Wachstumsprofil sei allerdings vergleichsweise weiter ausgereizt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:06 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.7 Prozent auf 371.00 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 13.21 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 10’932 MTU Aero Engines-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 5.6 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird MTU Aero Engines voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto,MTU Aero Engines
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