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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 449 auf 428 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet beim Quartalsbericht nicht mit Überraschungen, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Auch der Iran-Krieg dürfte noch keine Auswirkungen haben./rob/ag/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.