MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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13.04.2026 10:05:08
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines
295.43 CHF -2.63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 449 auf 428 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet beim Quartalsbericht nicht mit Überraschungen, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Auch der Iran-Krieg dürfte noch keine Auswirkungen haben./rob/ag/stw;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
428.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
318.90 €
|
Abst. Kursziel*:
34.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
319.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.88%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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