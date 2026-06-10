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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

459.00
CHF
8.90
CHF
1.98 %
13:51:50
SWX
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11.06.2026 13:17:23

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
461.84 CHF 2.54%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse der Franzosen dürften eine weitere moderate Besserung im zweiten Quartal zeigen, trotz des durchwachsenen Umfelds, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht im Juli. Er bleibt mittelfristig optimistisch./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
501.50 € 		Abst. Kursziel*:
19.64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
502.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.52%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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