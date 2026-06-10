LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
459.00CHF
8.90CHF
1.98 %
13:51:50
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11.06.2026 13:17:23
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
461.84 CHF 2.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse der Franzosen dürften eine weitere moderate Besserung im zweiten Quartal zeigen, trotz des durchwachsenen Umfelds, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht im Juli. Er bleibt mittelfristig optimistisch./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
501.50 €
|
Abst. Kursziel*:
19.64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
502.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.52%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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12:26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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09:28
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10.06.26
|Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
10.06.26
|Handel in Paris: CAC 40 nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
10.06.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.06.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
09.06.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.06.26
|Börse Paris in Grün: So bewegt sich der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.ch)
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Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|459.05
|1.99%
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