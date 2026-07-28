LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Halbjahreszahlen von 610 auf 620 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Luxusgüterkonzerns seien weitestgehend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei sei die Hauptsparte Mode- und Lederwaren im zweiten Quartal mit einem leichten organischen Umsatzplus wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
466.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
470.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Katharina Schmenger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
17:58
|CAC 40 aktuell: CAC 40 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:45
|Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft: Umsatz und Gewinn gehen zurück (AWP)
|
15:58
|Börse Paris in Grün: CAC 40 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
10:36
|Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft - Aktie ins Minus gerutscht (AWP)
|
09:28
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|17:03
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|10:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|17:03
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|10:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|17:03
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|10:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|428.15
|1.35%
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|17:16
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