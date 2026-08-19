Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Gewinnen

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.22 Prozent auf 8’527.80 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.490 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.163 Prozent auf 8’523.25 Punkte an der Kurstafel, nach 8’509.36 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’528.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8’518.63 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 1.17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’338.81 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 19.05.2026, mit 7’981.76 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der CAC 40 auf 7’979.08 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4.06 Prozent zu. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 12’343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 219.385 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch