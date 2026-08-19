Toyota Motor Aktie 763966 / US8923313071
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19.08.2026 13:35:00
Daimler Truck reduziert Archion-Anteil auf 25 Prozent - Aktie steigt
Daimler Truck hat seine Beteiligung an der japanischen Nutzfahrzeug-Holding Archion wie geplant auf 25 Prozent reduziert. Der Verkauf bringt dem Konzern rund 600 Millionen Euro.
Damit sei die bei Archion vorgesehene Eigentümerstruktur vollständig umgesetzt, so der DAX-Konzern. Der nun "deutlich gestiegene Streubesitz" sowie eine breitere Aktionärsbasis sollen die weitere Entwicklung von Archion als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen unterstützen.
"Wir bleiben ein wichtiger, langfristiger und strategischer Anteilseigner und werden Archion auch künftig unterstützen", sagte Eva Scherer, CFO von Daimler Truck.
Daimler Truck hatte sein japanisches Lkw-Geschäft mit dem von Toyota mit den Marken Fuso und Hino operativ in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Archion Group eingebracht.
Die Aktie von Daimler Truck gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,00 Prozent auf 45,43 Euro.
DOW JONES
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