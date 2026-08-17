Montagshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Verluste

Am Montag tendierte der CAC 40 via Euronext letztendlich 0.66 Prozent schwächer bei 8’579.60 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.513 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.095 Prozent schwächer bei 8’628.62 Punkten in den Montagshandel, nach 8’636.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’577.49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8’643.90 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 8’338.81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 7’952.55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Stand von 7’923.45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.69 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1’163’160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 225.484 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.78 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch