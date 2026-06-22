NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Neutral" belassen. Vor dem Zwischenbericht passte Chiara Battistini ihre Schätzungen am Freitag an die jüngsten Branchendaten und politischen Entwicklungen sowie Wechselkursveränderungen geringfügig an. Mit größeren Überraschungen rechnet sie nicht und sieht ihre Prognosen weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen und Markterwartungen./rob/gl/ag;