LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 650 auf 645 Euro gesenkt, die Einstufung gleichwohl auf "Buy" belassen. Der Luxushersteller habe ordentliche Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Zuzanna Pusz am Dienstag in einer Analyse. An der Wachstumsdebatte dürfte dies aber nichts ändern. Nach wie vor gefällt Pusz die Aktie, auch wenn das Tempo der Verbesserungen etwas langsamer sei als erwartet. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv./rob/ajx/mne;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
645.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
460.20 €
|
Abst. Kursziel*:
40.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
457.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.00%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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10:36
|Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft - Aktie ins Minus gerutscht (AWP)
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09:28
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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27.07.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
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27.07.26
|Optimismus in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.ch)
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27.07.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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27.07.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
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24.07.26
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:41
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|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|427.30
|1.15%
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|10:51
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RBC Capital Markets
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|10:49
|
Bernstein Research
Philips Market-Perform
|10:47
|
UBS AG
Mercedes-Benz Group Neutral
|10:45
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UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|10:44
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Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Buy