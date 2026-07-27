Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’496 0.5%  SPI 20’296 0.6%  Dow 52’210 0.5%  DAX 25’499 0.6%  Euro 0.9318 0.0%  EStoxx50 6’297 0.2%  Gold 4’020 -1.4%  Bitcoin 51’931 -0.5%  Dollar 0.8204 0.2%  Öl 86.4 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Philips-Aktie fällt zweistellig: Rückzahlung von US-Zöllen - Margenprognose erhöht
Buffett-Indikator auf Allzeithoch: Wie stark sind US-Aktien aktuell überbewertet?
JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
Suche...

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

423.60
CHF
1.15
CHF
0.27 %
12:15:07
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.07.2026 10:39:13

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
427.42 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 510 Euro belassen. Der Umsatz des französischen Luxuskonzerns im zweiten Quartal habe der Markterwartung entsprochen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis im ersten Halbjahr hingegen habe positiv überrascht. Den Ausblick bezeichnete der Experte als "moderat konstruktiv"./rob/la/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
510.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
460.20 € 		Abst. Kursziel*:
10.82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
457.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.48%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:45 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
10:41 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:39 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
10:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen