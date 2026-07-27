LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 510 Euro belassen. Der Umsatz des französischen Luxuskonzerns im zweiten Quartal habe der Markterwartung entsprochen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis im ersten Halbjahr hingegen habe positiv überrascht. Den Ausblick bezeichnete der Experte als "moderat konstruktiv"./rob/la/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
510.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
460.20 €
|
Abst. Kursziel*:
10.82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
457.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.48%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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10:36
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|426.50
|0.96%
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|10:51
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|10:49
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|10:47
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|10:45
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UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|10:44
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Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Buy