LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Richemont bleibe wegen des überlegenen organischen Wachstums, das auch in Zukunft Bestand haben und die Konsensschätzungen übertreffen sollte, sein bevorzugter Titel im Luxusgütersektor, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Im Bereich "weicher" Luxuswaren sieht er bei Hermes noch Steigerungspotenzial, welches ab 2027 sichtbar werden dürfte. LVMH profitiere von einer Wiederbelebung der Marke Dior, kämpfe aber immer noch mit den anspruchsvollen Verbrauchern der Mittelschicht, wie das schwache organische Wachstum im Bereich Mode und Lederwaren belege. Kering habe derweil gezeigt, dass eine Anpassung der Preis- und Sortimentsstruktur nach unten Gucci beflügeln könne. Daran dürfte sich LVMH ein Beispiel nehmen, wenn auch wahrscheinlich mit mehr Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Markenwerts von Louis Vuitton./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
451.75 €
|
Abst. Kursziel*:
32.82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
445.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.57%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
15:58
|Handel in Paris: CAC 40 gibt nach (finanzen.ch)
|
12:26
|CAC 40-Handel aktuell: So steht der CAC 40 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Paris: CAC 40 gibt zum Start des Montagshandels nach (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Euronext-Handel CAC 40 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|424.00
|0.00%
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|14:16
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|13:10
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|13:09
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Hannover Rück Buy
|13:09
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Swiss Re Hold
|13:09
|
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Zurich Insurance Hold
|13:09
|
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Assicurazioni Generali Buy
|12:55
|
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AXA Buy