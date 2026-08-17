Handel in Paris: CAC 40 gibt nach

Am Montag verliert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.46 Prozent auf 8’597.49 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.513 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.095 Prozent leichter bei 8’628.62 Punkten, nach 8’636.80 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8’591.44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’643.90 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 8’338.81 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 7’952.55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7’923.45 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4.91 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 557’565 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 225.484 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.66 erwartet. Mit 7.78 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch