LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Harrison Woodin-Lygo führte am Montag ein neues Researchprodukt für die Luxusbranche ein, neben den üblichen Finanzanalysen. Im Rahmen von "Field Notes" sollen praktische Erfahrungen und Beobachtungen diskutiert werden. In puncto Besucherzahlen und Interaktion mit den Kunden habe Hermes klar positiv herausgeragt, LVMHs Marke Dior habe Schwächen gezeigt, schrieb Woodin-Lygo nach einer Shoppingtour in der Londoner Bond Street./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
420.00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
488.65 €
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Abst. Kursziel*:
-14.05%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
477.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.00%
|
Analyst Name::
Harrison Woodin-Lygo
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KGV*:
-
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