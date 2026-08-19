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Portfolio im Blick 19.08.2026 03:34:01

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus

Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, im Portfolio seines in New York ansässigen Hedgefonds im zweiten Quartal 2026 vor.

Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt vor, dass institutionelle Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, quartalsweise per 13F-Formular Einblick in ihre Depots geben müssen. Das gilt auch für Bill Ackmans Pershing Square Capital Management. Zum Quartalsende verwaltete der Hedgefonds ein Vermögen von rund 19,47 Milliarden US-Dollar.

Im zweiten Quartal kamen Positionen neu hinzu, mehrere Bestände wurden aufgestockt, die Alphabet-Beteiligung dagegen komplett aufgelöst. Das folgende Ranking sortiert alle zum 30. Juni 2026 gemeldeten Beteiligungen nach ihrem Marktwert.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch


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