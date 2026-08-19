CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittag stärker

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.35 Prozent fester bei 8’539.51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.490 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.163 Prozent auf 8’523.25 Punkte an der Kurstafel, nach 8’509.36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’518.63 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’542.32 Zähler.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 1.03 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’338.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der CAC 40 auf 7’981.76 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’979.08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.20 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 225’899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 219.385 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.61 erwartet. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch