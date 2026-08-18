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CAC 40 aktuell 18.08.2026 15:58:14

Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Nachmittag

Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Nachmittag

Der CAC 40 verliert am Dienstag an Boden.

Stellantis
4.14 CHF -0.50%
Kaufen Verkaufen

Um 15:40 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.43 Prozent leichter bei 8’542.99 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.513 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.193 Prozent auf 8’563.06 Punkte an der Kurstafel, nach 8’579.60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8’578.10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’519.52 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 8’338.81 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Stand von 7’987.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, notierte der CAC 40 bei 7’884.05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4.24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.

Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 273’065 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225.484 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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