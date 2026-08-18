Dienstagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Mittag

Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 0.35 Prozent auf 8’549.47 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.513 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.193 Prozent tiefer bei 8’563.06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8’579.60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8’578.10 Punkte, das Tagestief hingegen 8’519.52 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 8’338.81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7’987.49 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 7’884.05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.32 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 144’691 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225.484 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

2026 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.88 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch