Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Entwicklung
|
18.08.2026 12:26:12
Dienstagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Mittag
Der CAC 40 verzeichnet am Mittag Verluste.
Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 0.35 Prozent auf 8’549.47 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.513 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.193 Prozent tiefer bei 8’563.06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8’579.60 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8’578.10 Punkte, das Tagestief hingegen 8’519.52 Zähler.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 8’338.81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7’987.49 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 7’884.05 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.32 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 144’691 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225.484 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
2026 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.88 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis macht am Dienstagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Paris in Rot: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 gibt nach (finanzen.ch)
|
17.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: So steht der CAC 40 am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’545.03
|-0.40%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas leichter -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt gibt moderat ab. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.