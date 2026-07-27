LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Das erste Halbjahr sei insgesamt im Rahmen der Erwartungen verlaufen, die Margen wurden übertroffen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe es im China-Geschäft und in Asien im Quartalsvergleich keine Verbesserungen gegeben. Die Nachfrage im Inland und bei Touristen sei im Vergleich zum ersten Quartal unverändert geblieben, was die positiven Aspekte der Quartalsbilanz aufheben dürfte./ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
459.70 €
|
Abst. Kursziel*:
30.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
457.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.15%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
10:36
|Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft - Aktie ins Minus gerutscht (AWP)
|
09:28
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Optimismus in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|10:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|427.05
|1.09%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:19
|
RBC Capital Markets
SAFRAN Outperform
|10:55
|
UBS AG
L'Oréal Buy
|10:51
|
RBC Capital Markets
Philips Sector Perform
|10:49
|
Bernstein Research
Philips Market-Perform
|10:47
|
UBS AG
Mercedes-Benz Group Neutral
|10:45
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|10:44
|
Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Buy