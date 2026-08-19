Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 0.5%  SPI 20’223 0.3%  Dow 53’544 0.4%  DAX 26’091 -0.1%  Euro 0.9326 -0.8%  EStoxx50 6’444 -0.4%  Gold 4’492 3.6%  Bitcoin 54’871 4.3%  Dollar 0.7991 -1.6%  Öl 92.4 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528On113454047Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Optionsstrategie-ETFs im Check: Covered Call, Buy-Write & Cash-Secured Put
Ausblick: Wolfspeed gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sommer-Rally bei Rohstoffen? Goldpreis erreicht höchsten Stand seit Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Suche...
ETF Sparplan
Rohstoffe unter der Lupe 19.08.2026 13:17:06

So bewegen sich Gold & Co. heute

So bewegen sich Gold & Co. heute

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis kletterte um 13:13 Uhr um 0,91 Prozent auf 4.373,86 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.334,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,25 Prozent auf 63,48 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 63,32 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,93 Prozent auf 1.742,00 US-Dollar, nach 1.726,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:12 Uhr notiert der Palladiumpreis 0,42 Prozent stärker bei 1.300,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.294,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,85 Prozent auf 91,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 91,02 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,97 Prozent auf 85,76 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 84,94 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Mittwochmittag hinzu. Um 0,95 Prozent auf 0,85 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,84 US-Dollar.

Nach 3,63 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Mittwochmittag um 1,07 Prozent auf 3,67 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Kakaopreis bergauf. Der Kakaopreis steigt 1,73 Prozent auf 4.293,00 Britische Pfund, nach 4.220,00 Britische Pfund am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,32 Prozent auf 4,65 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,63 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,85 Prozent auf 12,11 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,01 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 313,00 US-Dollar am Vortag auf 314,80 US-Dollar nach oben (+0,58Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 13:00 Uhr steht ein Plus von 0,98 Prozent auf 0,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,70 US-Dollar.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,17 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach oben (+0,40Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,86 Prozent auf 2,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Mittwochmittag lag der Milchpreis bei 16,53 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 16,53 US-Dollar.

Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 0,45 Prozent auf 118,08 US-Dollar, nach 117,56 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (122,95 US-Dollar) geht es um 0,16 Prozent auf 123,15 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Kursverdopplung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn größten Positionen
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.