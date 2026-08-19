So bewegen sich Gold & Co. heute

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Der Goldpreis kletterte um 13:13 Uhr um 0,91 Prozent auf 4.373,86 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.334,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,25 Prozent auf 63,48 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 63,32 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,93 Prozent auf 1.742,00 US-Dollar, nach 1.726,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:12 Uhr notiert der Palladiumpreis 0,42 Prozent stärker bei 1.300,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.294,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,85 Prozent auf 91,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 91,02 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,97 Prozent auf 85,76 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 84,94 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Mittwochmittag hinzu. Um 0,95 Prozent auf 0,85 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,84 US-Dollar.

Nach 3,63 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Mittwochmittag um 1,07 Prozent auf 3,67 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Kakaopreis bergauf. Der Kakaopreis steigt 1,73 Prozent auf 4.293,00 Britische Pfund, nach 4.220,00 Britische Pfund am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,32 Prozent auf 4,65 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,63 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,85 Prozent auf 12,11 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,01 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 313,00 US-Dollar am Vortag auf 314,80 US-Dollar nach oben (+0,58Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 13:00 Uhr steht ein Plus von 0,98 Prozent auf 0,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,70 US-Dollar.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,17 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach oben (+0,40Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,86 Prozent auf 2,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Mittwochmittag lag der Milchpreis bei 16,53 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 16,53 US-Dollar.

Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 0,45 Prozent auf 118,08 US-Dollar, nach 117,56 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (122,95 US-Dollar) geht es um 0,16 Prozent auf 123,15 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.ch