Handel in Paris: CAC 40 verliert schlussendlich

Zum Handelsende notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0.82 Prozent schwächer bei 8’509.36 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.513 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.193 Prozent auf 8’563.06 Punkte an der Kurstafel, nach 8’579.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’578.10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’509.36 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’338.81 Punkten auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 7’987.49 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 7’884.05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.83 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. 7’505.27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 405’920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 225.484 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.60 erwartet. Mit 7.88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch