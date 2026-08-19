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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage 19.08.2026 10:02:14

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
422.63 CHF 0.39%
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Am 19.08.2016 wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 157.05 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63.674 Anteile im Depot. Die gehaltenen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere wären am 18.08.2026 28’510.03 EUR wert, da der Schlussstand 447.75 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 185.10 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine Börsenbewertung in Höhe von 219.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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