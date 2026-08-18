Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
18.08.2026 09:28:11
Börse Paris in Rot: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels schwächer
Der CAC 40 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.11 Prozent leichter bei 8’570.53 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.513 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.193 Prozent schwächer bei 8’563.06 Punkten, nach 8’579.60 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8’578.10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8’557.79 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’338.81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, notierte der CAC 40 bei 7’987.49 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 7’884.05 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.58 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten markiert.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 22’747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225.484 Mrd. Euro den grössten Anteil.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.88 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis macht am Dienstagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Paris in Rot: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 gibt nach (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis verteuert sich am Montagmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: So steht der CAC 40 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Verluste in Paris: CAC 40 gibt zum Start des Montagshandels nach (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’566.83
|-0.15%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.