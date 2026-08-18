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Kursverlauf 18.08.2026 09:28:11

Börse Paris in Rot: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels schwächer

Börse Paris in Rot: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der CAC 40 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Stellantis
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Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.11 Prozent leichter bei 8’570.53 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.513 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.193 Prozent schwächer bei 8’563.06 Punkten, nach 8’579.60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8’578.10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8’557.79 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’338.81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, notierte der CAC 40 bei 7’987.49 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 7’884.05 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.58 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 22’747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225.484 Mrd. Euro den grössten Anteil.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.88 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Short 15’223.42 13.77 SQBT1U
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Long 13’738.34 19.99 SYB31U
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