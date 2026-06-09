NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2026 bleibe LVMH sein bevorzugter Wert im Soft-Luxusbereich mit deutlichem Erholungspotenzial, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung vom Dienstag./ajx;