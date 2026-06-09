LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
452.65CHF
52.65CHF
13.16 %
09.06.2026
SWX
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10.06.2026 07:45:20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
457.51 CHF 0.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2026 bleibe LVMH sein bevorzugter Wert im Soft-Luxusbereich mit deutlichem Erholungspotenzial, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung vom Dienstag./ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
491.80 €
|
Abst. Kursziel*:
22.00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
496.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.88%
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Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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