Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’255 -0.2%  SPI 20’050 -0.3%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’022 -0.9%  Euro 0.9390 0.0%  EStoxx50 6’381 -0.6%  Gold 4’385 -1.4%  Bitcoin 63’225 -0.4%  Dollar 0.8102 0.2%  Öl 92.1 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Aktien im Fokus: Engie und Nokia kommen wohl in EURO STOXX 50 - VW und Wolters raus
SIX Swiss Exchange: Handelsumsatz sinkt im Ferienmonat August deutlich
Analyse: UBS AG bewertet Novartis-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy
Suche...
Plus500 Depot

Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance unter der Lupe 01.09.2026 10:02:33

S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Linde-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Linde
395.42 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurde das Linde-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 478.29 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.209 Linde-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 102.36 USD, da sich der Wert eines Linde-Papiers am 31.08.2026 auf 489.58 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.36 Prozent angewachsen.

Linde markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 225.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Linde plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten