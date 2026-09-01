S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Linde-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 478.29 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.209 Linde-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 102.36 USD, da sich der Wert eines Linde-Papiers am 31.08.2026 auf 489.58 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.36 Prozent angewachsen.

Linde markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 225.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch