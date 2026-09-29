S&P 500-Wert Linde-Aktie: Hätte sich eine Investition in Linde von vor einem Jahr gerechnet?

Vor 1 Jahr wurde das Linde-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 476.49 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.099 Linde-Aktien im Depot. Die gehaltenen Linde-Papiere wären am 28.09.2026 990.66 USD wert, da der Schlussstand 472.04 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0.93 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Linde belief sich jüngst auf 216.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch