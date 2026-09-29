Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Linde-Investition
|
29.09.2026 10:02:12
S&P 500-Wert Linde-Aktie: Hätte sich eine Investition in Linde von vor einem Jahr gerechnet?
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Linde-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Linde-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 476.49 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.099 Linde-Aktien im Depot. Die gehaltenen Linde-Papiere wären am 28.09.2026 990.66 USD wert, da der Schlussstand 472.04 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0.93 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Linde belief sich jüngst auf 216.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Linde plc
Analysen zu Linde plc
|23.09.26
|Linde Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|05.08.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Linde Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Linde Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|05.08.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Linde Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Linde Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Linde Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI fester -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.