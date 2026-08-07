Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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Linde Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach Quartalszahlen von 480 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Industriegasekonzern habe ein solides Wachstum im Kerngeschäft verzeichnet, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe einen Rekordwert erreicht. Die Aktie sei allerdings - gemessen am erwarteten Gewinnwachstum - ambitioniert bewertet./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Halten
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
$ 491.05
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 489.92
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
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