Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
352.50CHF
-9.72CHF
-2.68 %
18:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.02.2026 17:22:01
Linde Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Linde nach Quartalszahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Maßnahme begründete Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Erreichen seines unveränderten Kurszieles von 455 US-Dollar. Eine höhere Bewertung des des Gaskonzerns sei erst realistisch, wenn sich die Preise wieder positiver entwickelten./tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Neutral
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 455.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 451.28
|
Abst. Kursziel*:
0.82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 447.17
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.75%
|
Analyst Name::
Jeffrey Zekauskas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
