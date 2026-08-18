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Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

392.21
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-1.62
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18.08.2026
BRXC
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19.08.2026 07:28:27

Linde Outperform

Linde
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 564 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Schwäche der US-Tochter Lincare sei verantwortlich für die jüngsten Kursverluste der Linde-Aktien, schrieb James Hooper am Mittwoch. Die Reaktion sei aber überzogen, das niedrigere Kursniveau biete nun eine Gelegenheit zum Einstieg, zumal das Kerngeschäft des Herstellers industriell genutzter Gase in einer guten Verfassung sei./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Linde plc Outperform
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 564.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 478.70 		Abst. Kursziel*:
17.82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 478.63 		Abst. Kursziel aktuell:
17.84%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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