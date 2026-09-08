Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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08.09.2026 10:02:16
S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Linde-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Linde-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 386.81 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Linde-Aktie investierten, hätten nun 2.585 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’234.64 USD, da sich der Wert eines Linde-Papiers am 04.09.2026 auf 477.57 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 23.46 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Linde eine Börsenbewertung in Höhe von 219.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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